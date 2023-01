"Arestati-ma!" * Parat de Burchel la Comisii, Pintilii a raspuns ironic si l-a enervat pe Ilie Dumitrescu

Articol de GSP - Publicat duminica, 22 ianuarie 2023, 21:06 / Actualizat duminica, 22 ianuarie 2023 22:12Mihai Pintilii (38 de ani), antrenorul de la FCSB, angajat ca delegat fiindca nu are carnet de antrenor, l-a ironizat pe Lucian Burchel, directorul Scolii de Antrenori din cadrul FRF: "Sa trimita politia sa ma aresteze".Desi Leonard Strizu figureaza ca antrenor principal la FCSB in acte, echipa este pregatita de un staff condus de Mihai Pintilii.Cum Pintilii nu are licentele necesare ... citeste toata stirea