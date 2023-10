Articol de Andrei Petrescu - Publicat vineri, 20 octombrie 2023, 11:23 / Actualizat vineri, 20 octombrie 2023 12:31Argentina - Noua Zeelanda este prima semifinala a Cupei Mondiale de Rugby din Franta, iar nationala "All Blacks" este mare favorita la accederea in ultimul act.Diseara, de la ora 22:00, pe Parc des Princes, in fata a aproximativ 50.000 de oameni se va afla prima finalista a Cupei Mondiale de Rubgy din Franta 2023. Adversare sunt Noua Zeelanda si Argentina, iar duelul la prima ... citeste toata stirea