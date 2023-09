Campionii FC Arges a bifat contra Unirii Dej, in etapa a 6-a a Ligii 2, prima victorie in acest sezon, la scorul de 2-0. A fost reusita in al doilea joc din campionat in care echipa a fost condusa de fostul secund din scurtul mandat al lui Alexandru Pelici, Euzen Beza, numit de catre club interimar si posibil noul antrenor principal.Eugen Beza, dupa ce Argesul a castigat cu Unirea Dej: "E un moment important si pentru mine, dar cred ca mai important era meciul pentru jucatori"Golurile au fost ... citeste toata stirea