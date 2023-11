Campionii FC Arges joaca joi, de la ora 19:30, la Piatra Neamt, cu Ceahlaul, un meci extrem de important pentru mentinerea in lupta pentru accederea in play-off. Trupa pitesteana intalneste un adversar direct pentru accederea in Top 6, si, avand in vedere situatia sa din clasament, nu-si permite niciun pas gresit.Doua etape au mai ramas de desfasurat in 2023, altele patru in primavara anului 2024, pana la incheierea sezonului regular, iar CFC Arges nu o duce deloc bine in clasament. Un esec ... citeste toata stirea