Arsene Wenger de Romania! Vasile Neagu, cel mai longeviv antrenor din Liga 3. Pregateste CS Afumati de 12 ani si nu are de gand sa plece: "Sunt respectat, nu regret ca nu am acceptat oferte mai bune. Vreau in Liga 2"

Vasile Neagu (53 de ani), "principalul" echipei CS Afumati, este cel mai longeviv antrenor din Liga 3! De 12 ani pregateste formatia din Ilfov si nici macar acum nu se gandeste sa isi gaseasca o alta echipa. In plus, e pe primul loc in play-off-ul Seriei 3 si are toate sansele sa promoveze in Liga 2.Vasile Neagu, cel mai longeviv antrenor care activeaza in Liga 3. 12 ani alaturi de CS AfumatiVasile Neagu pregateste CS Afumati din vara lui 2010, iar de atunci a trait si momente bune, dar si ... citeste toata stirea