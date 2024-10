Aryna Sabalenka, neinvinsa la Wuhan! * Al treilea titlu la rand, dupa o lupta dura cu marea favorita locala

Articol de Luminita Paul - Publicat duminica, 13 octombrie 2024, 15:50 / Actualizat duminica, 13 octombrie 2024 15:54Bielorusa Aryna Sabalenka (26 de ani, numarul 2 mondial) s-a impus in ultimul turneu WTA 1000 al anului, cel de la Wuhan, invingand-o in finala pe Qinwen Zheng (22 de ani, locul 7 WTA) cu 6-3, 5-7, 6-3 in doua ore si 40 de minute.Aryna Sabalenka a mai parcurs o saptamana grozava in sezonul 2024, de data aceasta intr-un loc care i-a adus in timp trofee, zambete si incredere, ... citește toată știrea