Asa a ajuns Dinamo: se rafuieste cu un club din Superliga pentru 1.900 de euro!

Articol de Viorel Tudorache - Publicat joi, 08 decembrie 2022, 14:42 / Actualizat joi, 08 decembrie 2022 15:32Aflata in criza financiara, Dinamo a reusit sa recupereze 10.000 de euro, adica 49.385 lei, de la o alta echipa in suferinta, care se zbate in insolventa. Administratorul judiciar al gruparii Hermannstadt a anuntat instanta ca suma, reprezentand transferul portarului bulgar Plamen Iliev, a fost platita pe 23 noiembrie 2022.Dinamo a primit cei 10.000 de euro, la doua luni dupa ce a ... citeste toata stirea