Articol de Daniel Grigore - Publicat duminica, 22 octombrie 2023, 23:24 / Actualizat duminica, 22 octombrie 2023 23:26Marin Duna (56 de ani), antrenorul principal din acte de la FC Voluntari, a comentat egalul cu FCSB, scor 0-0.Fara victorie in campionat de peste doua luni, de la 2-1 cu Rapid in a patra runda, FC Voluntari a obtinut un rezultat surprinzator in aceasta seara, pe Arena Nationala.Ilfovenii au smuls un punct in duelul cu liderul FCSB, pe care l-au facut sa tremure in ... citeste toata stirea