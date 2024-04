Asa e la Craiova! Care e scorul actualizat Mititelu - Rotaru la antrenori demisi

Articol de Liviu Manolache, Sergiu Alexandru - Publicat miercuri, 10 aprilie 2024, 13:57 / Actualizat miercuri, 10 aprilie 2024 15:13Mihai Rotaru si Adrian Mititelu, cei doi rivali din Craiova, au ceva in comun: schimba antrenori pe banda rulanta. Azi, a venit randul celor de la CS Universitatea sa-si schimbe tehnicianul, Ivaylo Petev fiind demis.Cei doi finantatori care s-au duelat de-a lungul anilor si in instanta, pentru palmaresul Stiintei, sunt in fruntea topului din Superliga la ... citește toată știrea