"Asa este cand la VAR ai doi copii care n-au experienta" * Viorel Moldovan nu s-a abtinut, dupa scandalul de arbitraj din U Cluj - Rapid

Articol de Romeo Ene - Publicat sambata, 01 februarie 2025 23:30 / Actualizat sambata, 01 februarie 2025 23:52U Cluj - Rapid 2-1. Viorel Moldovan (52 de ani), presedintele oaspetilor, a avut o reactie dura in momentul in care a fost intrebat de faza controversata din minutul 84, atunci cand Van der Werff l-a calcat in careu pe Manea, fara sa fie acordata lovitura de la 11 metri.Moldovan s-a luat de cei din camera VAR, Claudiu Marcu (arbitru) si Marius Marica (asistent). Oficialul ... citește toată știrea