"Asa se poarta un costum" * Roger Federer, impecabil intr-o aparitie-surpriza la Wimbledon

Articol de GSP - Publicat duminica, 03 iulie 2022, 15:27 / Actualizat duminica, 03 iulie 2022 15:36De 8 ori campion la Wimbledon, record absolut al competitiei, Roger Federer nu a putut participa la editia din acest an a competitiei.E pentru prima oara in ultimii 23 de ani cand Roger Federer nu joaca la Wimbledon, iar unii specialisti spun ca numarul mai redus de fani de la aceasta editie este si din cauza acestui lucru. Acum, elvetianul in varsta de 40 de ani a ajuns la Londra, intr-o ... citeste toata stirea