Articol de Adrian Jitea - Publicat luni, 04 septembrie 2023, 20:33 / Actualizat luni, 04 septembrie 2023 21:03Romania a invins Franta, campioana olimpica en titre, cu 3-1 (25-23, 16-25, 25-18, 25-21) si s-a calificat in optimile de finala la Campionatul European de volei masculin. Centrul Robert Calin a vorbit despre performanta istorica a "tricolorilor".Romania a produs una dintre surprizele anului in intreg sportul european, nu doar in volei. Elevii lui Sergiu Stancu au fost perfecti in ... citeste toata stirea