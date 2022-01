Ashleigh Barty - Danielle Collins este finala feminina de la Australian Open 2022. Doua victorii scurte in semifinale

Articol de Luminita Paul - Publicat joi, 27 ianuarie 2022, 13:32 / Actualizat joi, 27 ianuarie 2022 14:07Ashleigh Barty a trecut usor de Madison Keys si o va infrunta pe americanca Danielle Collins in finala Australian Open 2022. Finala va avea loc sambata.CuprinsAshleigh Barty - Madison Keys 6-1, 6-3Iga Swiatek - Danielle Collins 4-6, 1-6AUSTRALIAN OPENObiceiul ciudat al finalistei de la Australian Open. Ce face intre gameuri: "Nu am vazut niciodata asa ceva in tenis!"Ashleigh ... citeste toata stirea