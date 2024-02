"Asta i-a dat pe ei peste cap" * Leo Grozavu dezvaluie ce s-a intamplat la pauza meciului cu Rapid si care e filosofia sa: "Eu vreau sa atac, nu sa joc inchis si sa astept la *poate iese ceva*"

Articol de Marius Margarit - Publicat duminica, 25 februarie 2024, 14:09 / Actualizat duminica, 25 februarie 2024 14:17Poli Iasi a furnizat surpriza etapei si a acestui inceput de an, reusind sa intoarca scorul de la 0-1 si s-o invinga pe Rapid (3-1), echipa momentului, candidata la titlu, care bifase 5 victorii consecutive in 2024.Leo Grozavu, antrenorul iesenilor, recunoaste ca "dupa meci, am mai stat o vreme la stadion, dupa care m-am dus acasa si am revazut meciul. Nu prea pot sa dorm ... citește toată știrea