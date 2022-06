Astazi aflam cele cinci echipe care promoveaza in Liga 2. S-a marcat pe toate stadioane. Rezultate BOMBA la Baia Mare si Resita

Astazi se incheie barajele intre primele clasate din cele zece serii ale Ligii 3 si vom cunoaste cele cinci echipe promovate in Liga 2, in editia 2022-2023. Meciurile tur din faza finala a barajului de promovare au avut loc sambata, 4 iunie, iar returul se joaca astazi, 8 iunie, de la ora 17:30.Progresul Spartac este ca si promovata in Liga 2 gratie victoriei obtinute in jocul tur cu CS Tunari, scor 4-0 in deplasare. Un mic avantaj si l-a luat cu CS Hunedoara in fata celor de la Minaur Baia ... citeste toata stirea