Astazi s-a judecat recursul privind palmaresul Stelei * Hotararea venita dupa doar 6 minute l-a iritat pe Florin Talpan!

Articol de Andrei Petrescu - Publicat joi, 03 noiembrie 2022, 09:23 / Actualizat joi, 03 noiembrie 2022 10:29Primul termen al recursului privind lupta pentru palmares dintre FCSB si CSA Steaua a avut loc in aceasta dimineata, incepand cu ora 09:00, la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Instanta a fixat un nou termen, pe 2 martie 2023.Gazeta Sporturilor a fost prezenta in sala de judecata si ofera in continuare toate informatiile importante de la termenul de astazi.Scurt istoric al ... citeste toata stirea