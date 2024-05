"Astept sa ma cheme la nationala" * Jucatorul din Superliga, mesaj pentru Edi Iordanescu inainte de EURO 2024

Articol de Romeo Ene - Publicat luni, 06 mai 2024, 10:14 / Actualizat luni, 06 mai 2024 12:40Se apropie EURO 2024, iar jucatorii trag tare in acest final de sezon pentru a-l convinge pe selectionerul Edi Iordanescu (45 de ani). Daniel Birligea (24 de ani), varful lui CFR Cluj, a precizat dupa succesul cu Rapid ca asteapta o convocare, tinand cont de evolutiile din ultima vreme.Birligea este unul dintre cei mai in forma atacanti romani. A ajuns la 13 goluri marcate si 6 assist-uri in acest ... citește toată știrea