Astra, dezmembrata la debutul in Liga 3! Fara antrenor si cu presedintele trecut ca maseur, echipa care fix acum 6 ani elimina West Ham a pierdut rusinos cu Real... Bradu! Dacia Unirea Braila, un nou inceput la fel de dezastruos

Noul sezon al campionatului Liga 3 a inceput vineri, 26 august, cu cateva meciuri in care s-au inregistrat scoruri de maidan. Echipele care au suferit esecuri drastice sunt chiar doua dintre cele trei retrogradate in aceasta vara din Liga 2, cele care au si evoluat astazi.Astra si Dacia Unirea Braila s-au facut de ras in prima etapa, pierzand in deplasare cu 10-0, respectiv 9-0.Ultima dintre echipele retrogradate si fizic din Liga 2 in aceasta vara, Dunarea Calarasi, va juca sambata, de la ... citeste toata stirea