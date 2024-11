Atac devastator dupa Rapid - Petrolul: "Bai ciupercarule cu par roscat! Sunteti zero, oparitilor!"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat sambata, 30 noiembrie 2024, 09:55 / Actualizat sambata, 30 noiembrie 2024 10:09Fostul fotbalist Cristian Daminuta (34 de ani) a "erupt" pe retelele de socializare cu un atac jignitor, dupa ce a vazut gesturile provocatoare facute de atacantul Aaron Boupendza (28) in meciul Rapid - Petrolul, scor 1-1, din runda cu numarul #18 din Superliga.Schimbat de Marius Sumudica in minutul 83, Boupendza a fost fluierat de fani, iar atacantul a intrat in conflict ... citește toată știrea