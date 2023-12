Articol de Sergiu Alexandru - Publicat marti, 05 decembrie 2023, 09:59 / Actualizat marti, 05 decembrie 2023 10:10Dupa infrangerea suferita de FCSB cu Otelul, 0-2, Elias Charalambous, antrenorul ros-albastrilor, a fost criticat vehement de Robert Nita.Fostul atacant de la Rapid a vorbit in termeni duri despre prestatia ros-albastrilor si nu l-a menajat pe cipriotul Charalambous.FCSBMihai Stoica intervine in scandalul in care este implicat Florinel Coman: "Nu sunt cretin sa spun ... citeste toata stirea