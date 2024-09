Atac in direct la TV la adresa lui Becali din partea unui fost jucator al "ros-albastrilor": "Aceste fluctuatii vin de la conducerea colectiva"

Articol de Laura Soica - Publicat joi, 26 septembrie 2024, 15:31 / Actualizat joi, 26 septembrie 2024 16:06Ciprian Marica (38 de ani) a vorbit despre diferentele dintre rezultatele celor de la FCSB in Superliga si in Europa League.FCSB are un parcurs foarte slab in Superliga, dupa primele 9 meciuri ros-albastrii au doar doua victorii si patru remize. Echipa lui Becali este pe locul 13 dupa ce a pierdut trei meciuri.Pe de cealalta parte, FCSB s-a calificat in Europa League, dupa ce a ... citește toată știrea