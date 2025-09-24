Editeaza

Atac la Sucu? Ce a postat Sapunaru dupa primul esec al Rapidului

Sursa: Gazeta Sporturilor
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 05:31
Articol de Romeo Ene - Publicat marti, 23 septembrie 2025 20:58 / Actualizat marti, 23 septembrie 2025 22:30
Rapid a pierdut duminica primul meci din acest sezon. Formatia antrenata de Costel Galca (53 de ani) a fost invinsa de Hermannstadt, scor 1-2, in etapa 10 din Superliga. Indepartat la finalul sezonului trecut, Cristi Sapunaru (41 de ani), a postat un mesaj subtil pe retelele de socializare.
Nu e liniste in Giulesti dupa primul esec al sezonului. Desi avea 1-0 in minutul 78, Rapid a ...citește toată știrea

