Dupa ce a renuntat la doi atacanti in ultimele zile ale perioadei de transferuri de vara, cedandu-i pe Josemar Agostinho (definitiv) si Robert Ciobanu (imprumutat la Bucovina Radauti), clubul Ceahlaul Piatra Neamt si-a adus in compartimentul ofensiv un alt jucator strain, un italiano-peruan.Conducerea clubului nemtean continua sa experimenteze, iar ultimul adus in lotul lui Cristian Pustai este Pier Larrauri, un atacant nascut in Italia, la Siena, de origine peruana, in varsta de 29 de ani. ... citeste toata stirea