Atacantul Craiovei are oferta pe masa! Mirel Radoi i-a adus deja inlocuitor

Articol de Romeo Ene - Publicat miercuri, 29 ianuarie 2025, 15:44 / Actualizat miercuri, 29 ianuarie 2025 15:48Elvir Koljic (29 de ani), atacantul Universitatii Craiova, ar putea parasi echipa in aceasta iarna. Vestea vine in contextul in care oltenii i-au adus deja inlocuitor. Este vorba despre Alisson Pelegrini Safira (29 de ani), fotbalist care a evoluat ultima oara in Portugalia, pentru Santa Clara.In ziua in care Safira ajunge la Craiova, echipa lui Mirel Radoi (43 de ani) risca sa ... citește toată știrea