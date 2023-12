Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat marti, 05 decembrie 2023, 21:22 / Actualizat marti, 05 decembrie 2023 21:52Atacantul Atanas Trica (19 ani) a declarat ca Universitatea Craiova trebuie sa pastreze forma buna pe care o traverseaza.CSU Craiova a invins Farul Constanta, scor 4-0, si s-a calificat in sferturile Cupei Romaniei. Totodata, echipa din Banie a ajuns la 4 victorii consecutive in toate competitiile.ECHIPA NAEsIONALAUnica sansa a lui Alexandru Mitrita sa prinda in ultima clipa ... citeste toata stirea