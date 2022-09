Atat de jos a ajuns! Ce se intampla cu Tavi Popescu la Romania U21 * Decizie de ultim moment

Articol de GSP - Publicat vineri, 23 septembrie 2022, 17:30 / Actualizat vineri, 23 septembrie 2022 17:40Octavian Popescu (19 ani, extrema stanga) e doar rezerva in meciul amical dintre Romania U21 si Spania U21.La primul joc pe banca nationalei de tineret dupa 9 ani, Emil Sandoi a ales sa-l lase pe banca de rezerve pe Tavi Popescu, jucator selectionat in iunie de Edi Iordanescu in lotul nationalei mari.NationalaCodrea a dat de pamant cu varfurile nationalei: "Alibec e bun doar in ... citeste toata stirea