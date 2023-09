Articol de David Marinescu - Publicat vineri, 08 septembrie 2023, 14:47 / Actualizat vineri, 08 septembrie 2023 16:13Australianul Bernard Tomic (30 de ani, numarul 292 ATP) a fost batut cu pumnii si picioarele, de doi barbati, in afara unui salon de tatuaje din Gold Coast, in sud-estul Australiei.Intr-o filmare aparuta in mediul online, se poate observa cum Bernard Tomic este atacat de doi barbati in afara unui salon de tatuaje.ROMANIA - ISRAELConferinta de presa cu Edi Iordanescu si ... citeste toata stirea