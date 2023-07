Articol de Daniel Grigore - Publicat sambata, 01 iulie 2023, 15:26 / Actualizat sambata, 01 iulie 2023 15:34Pilotul olandez Dilano van 't Hoff, in varsta de 18 ani, a decedat astazi in urma unui accident petrecut pe circuitul "Spa Francorchamps" (Belgia) in competitia Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA).Accident tragic petrecut astazi in seria FRECA. Olandezul Dilano van 't Hoff, pilot al echipei MP Motorsport, s-a stins din viata in urma unei ciocniri violente, cauzata ... citeste toata stirea