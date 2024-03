ATP a analizat apelul lui Rublev dupa descalificare si a anuntat decizia: "Ar fi fost disproportionat"

Articol de Daniel Grigore - Publicat luni, 04 martie 2024, 18:27 / Actualizat luni, 04 martie 2024 19:00Andrey Rublev (26 de ani, locul 5 ATP) a reprimit suma de 157.000 de dolari si cele 200 de puncte pe care le pierduse ca urmare a descalificarii in faza semifinalelor la Dubai. Oficialii ATP au intors decizia.Pe 1 martie, rusul Andrey Rublev a fost descalificat in timpul semifinalei de la Dubai cu Alexander Bublik, in timp ce era condus in setul decisiv.Motivul? La 6-5 pentru Bublik in ... citește toată știrea