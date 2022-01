Au anulat prima licitatie si acum cer mai multi bani de la buget: "Liga 1 va avea inca un stadion modern"

Articol de GSP - Publicat joi, 13 ianuarie 2022, 09:50 / Actualizat joi, 13 ianuarie 2022 10:12Primaria Municipiului Botosani a oferit noi detalii cu privire la noul stadion Municipal care urmeaza a fi ridicat in oras.Eforturile facute in ultimul an cu noul proiect al Municipalului din Botosani au fost in van. Potrivit primarului orasului, Cosmin Andrei, firma care a castigat licitatia pentru documentatia referitoare la reabilitarea stadionului nu si-a putut respecta atributiile, astfel ca ... citeste toata stirea