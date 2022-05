Au anuntat transferul lui Bauza, dar nu il pot legitima! + ce se intampla cu alti 12 fotbalisti din lot si cu Napoli

Articol de GSP - Publicat joi, 19 mai 2022, 18:02 / Actualizat joi, 19 mai 2022 19:27FCU Craiova a anuntat astazi ca a activat optiunea de transfer definitiv al lui Juan Bauza (26 de ani), de la Csikszereda, "decarul" care a jucat in acest sezon sub forma de imprumut. Contractul extremei nu poate fi insa inregistrat momentan, din cauza interdictiei pe care clubul o are la transferuri.Mijlocasul argentinian Juan Bauza ar trebui sa devina definitiv jucatorul lui FCU Craiova de la 1 iulie. ... citeste toata stirea