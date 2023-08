Articol de Adrian Jitea - Publicat marti, 01 august 2023, 17:15 / Actualizat marti, 01 august 2023 18:17Bookmakerii o considera pe Gloria Buzau favorita la castigarea sezonului 2023/2024 din Liga 2. FC Arges, CSA Steaua si Chindia Targoviste o urmeaza indeaproape.Liga 2 are la start 20 de formatii. La finalul sezonului regular, primele 6 vor merge in play-offPrimele doua clasate din play-off vor promova in Liga 1. Ocupantele pozitiilor 3 si 4 vor merge la baraj.Noua stagiune din liga ... citeste toata stirea