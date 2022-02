In direct la Minutul 91 de la Telekom Sport, Cornel Dinu (74 de ani) a pus lupa pe situatia de la Gaz Metan Medias, care se afla in pragul falimentului."Au disparut vreo 3,5 milioane de euro. Am informatii". Cornel Dinu, despre situatia de la Gaz Metan: "Este premeditare" | EXCLUSIV Gaz Metan se afla in pragul falimentului dupa ce nu au mai fost pompati bani in club, iar restantele financiare sunt din ce in ce mai mari si situatia pare fara iesire. Mediesenii sunt pe locul 14, cu 13 puncte, ... citeste toata stirea