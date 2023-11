Articol de Remus Dinu - Publicat duminica, 05 noiembrie 2023, 07:00 / Actualizat duminica, 05 noiembrie 2023 09:30Gabi Balint, un nume de referinta in fotbalul romanesc, fost antrenor la CS Universitatea Craiova la inceputurile clubului finantat de Mihai Rotaru, a criticat prestatiile extrem de modeste avute de Elvir Koljic si Jovan Markovic in derby-ul cu FCU Craiova, incheiat 1-1.Balint a analizat jocul Universitatii si a fost surprins negativ de modul in care rezervele Elvir Koljic si ... citeste toata stirea