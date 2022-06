Au fost stabilite grupele si meciurile din faza regionala a Cupei Romaniei. Din 42 de echipe, puse sa joace un mini-turneu, merg mai departe doar 7

Federatia Romana de Fotbal a stabilit luni, 27 iunie, prin tragere la sorti, programul fazei regionale a Cupei Romaniei, editia 2022-2023, competitie care din acest sezon se va disputa intr-un nou format."In noul sezon, Cupa Romaniei va avea o noua forma, mai atractiva, cu mai multe dueluri tari, pe modelul viitoarei Champions League. Se da startul in competitie odata cu desfasurarea fazei regionale, in care castigatoarele din fiecare judet se vor lupta pentru 7 locuri in turul urmator al ... citeste toata stirea