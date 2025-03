Au intrat de pe banca, dar l-au impresionat pe bosniacul cu 100 de meciuri la U Craiova, Pandurii si Dinamo: "Insa doi oameni nu pot face totul!"

Articol de Daniel Grigore - Publicat duminica, 23 martie 2025, 10:13 / Actualizat duminica, 23 martie 2025 10:17Adnan Guso, 49 de ani, fost international bosniac cu peste 100 de meciuri la FC Arges, Dinamo, Pandurii si U Craiova, a ramas impresionat de doi "tricolori" in meciul castigat de nationala tarii lui contra Romaniei, scor 1-0.Culmea, ambii jucatori care i-au luat ochii fostului portar au intrat in joc in repriza secunda. Este vorba despre Ianis Hagi, aruncat in lupta la pauza, si ... citește toată știrea