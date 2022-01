Au luat decizia in privinta lui Pelici * Ce se intampla cu antrenorul Mioveniului

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat duminica, 09 ianuarie 2022, 14:13 / Actualizat duminica, 09 ianuarie 2022 19:29Conducerea lui CS Mioveni a decis sa-i acorde credit in continuare antrenorului Alex Pelici, cu care s-a reusit promovarea, desi acesta a fost contestat pe finalul anului.Revolta unor rezerve, spre finalul anului trecut, si o serie de rezultate modeste au adus in discutie pozitia antrenorului Alex Pelici la CS Mioveni. Insa conducatorii au decis in unanimitate sa-l pastreze ... citeste toata stirea