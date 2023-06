Prima mansa a barajului de promovare in Liga 3 dintre Recolta Danceu si CS Socodor s-a incheiat dupa doar 48 de minute de joc, la scorul de 2-0 in favoarea echipei oaspete.Imediat dupa reusita cu numarul doi a campioanei judetului Arad, arbitrul Vasile Buzea, din Giurgiu, a eliminat un al doilea jucator al campioanei din Mehedinti si de aici a inceput circul.S-a creat un meleu in care "centralul" partidei a fost lovit, injurat si stropit cu apa. Automat, arbitrul din Giurgiu a fluierat ... citeste toata stirea