Articol de Alexandru Barbu - Publicat duminica, 20 august 2023, 08:12 / Actualizat duminica, 20 august 2023 08:22Runar Sigurjonsson a ratat un penalty in finalul meciului FC Voluntari - Dinamo 2-3 (runda #6 din Superliga) si a fost taxat de analisti.In minutul 90+7, la 3-2 pentru Dinamo, Sigurjonsson avea egalarea in picior. De la punctul cu var, mijlocasul central in varsta de 33 de ani a executat de pe loc, a vrut sa-l surprinda pe Adnan Golubovic, goalkeeperul lui Dinamo, si a sutat fara ... citeste toata stirea