Au scris istorie! Recordul bifat de Romania U19, dupa calificarea la Euro 2022

Articol de GSP - Publicat sambata, 26 martie 2022, 18:50 / Actualizat sambata, 26 martie 2022 19:04Dupa Turul de Elita excelent facut de Romania U19, reprezentativa noastra s-a calificat la Campionatul European U19.Turneul final se va disputa la vara, in perioada 18 iunie - 1 iulie 2022, in Slovacia.Romania - Grecia 0-1Ce a facut Tavi Popescu la debut: diferenta bizara fata de Maxim si Mitrita!Romania U19 s-a calificat la Campionatul European!In cadrul Turului de Elita desfasurat in ... citeste toata stirea