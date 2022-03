Au trecut la nivelul urmator * 10 lucruri inedite despre calificarea lui FC Arges in play-off

Articol de Remus Dinu - Publicat marti, 08 martie 2022, 01:50 / Actualizat marti, 08 martie 2022 02:23FC Arges, enigma sezonului regulat. Pitestenii au stat 29 de etape in afara play-off-ului, insa victoria de la Botosani i-a propulsat pana pe locul 4, o clasare de neimaginat in urma cu cateva etape, cand disputele interne pusesera stapanire pe club.La doi ani de la revenirea in prima liga, fosta campioana trece la nivelul urmator. Unde a excelat trupa lui Prepelita? Care sunt punctele forte ... citeste toata stirea