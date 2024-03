Au venit rezultatele RMN-ului efectuat de Screciu

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat miercuri, 13 martie 2024, 13:29 / Actualizat miercuri, 13 martie 2024 14:38Universitatea Craiova a anuntat rezultatul RMN-ului efectuat marti de Vladimir Screciu, in urma leziunii musculare suferite in derby-ul cu FCU Craiova (2-1). Acesta confirma informatia publicata luni de Gazeta Sporturilor.Vladimir Screciu a iesit in minutul 56 al derby-ului cu FCU Craiova (2-1), disputat duminica, si initial au existat suspiciuni ca fundasul Universitatii ... citește toată știrea