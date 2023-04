Cluburile Steaua si Dinamo si-au aflat, la nu mai putin de zece zile distanta de la meciul direct din turul play-off-ul Ligii 2, desfasurat in Ghencea, in data de 18 aprilie 2023, sanctiunile primite din partea Comisiei de Disciplina si Etica a Federatiei Romane de Fotbal in urma raportului delegatului de joc Bogdan Gheorghita (Vaslui).Conducerile celor doua echipe trebuie sa achite o penalitate sportiva asemanatoare, de 33.750 de lei, catre FRF.Steaua si Dinamo, amendate la fel de catre FRF ... citeste toata stirea