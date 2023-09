Articol de Eduard Apostol - Publicat miercuri, 20 septembrie 2023, 12:27 / Actualizat miercuri, 20 septembrie 2023 12:41Oficialii lui U Cluj au initiat o actiune de colectare a cartilor pentru elevi la partida de sambata, cu CSU CraiovaU Cluj are un meci foarte important sambata seara, de la ora 21:30, cu Universitatea Craiova, acasa, pe Cluj Arena. Formatia lui Ioan Ovidiu Sabau a invins UTA, scor 1-0, in ultima runda a Ligii 1, la Arad, in deplasare a inregistrat rezultate pozitive, doua ... citeste toata stirea