AUDIO CCA a publicat inregistrarea audio * Dialogul dintre Birsan si Fesnic la golul anulat de VAR: "Ala e, da. Salvam imaginea si o dam"

Articol de Daniel Grigore - Publicat miercuri, 28 februarie 2024, 13:03 / Actualizat miercuri, 28 februarie 2024 13:20Echipa de implementare VAR a venit cu precizari referitoare la decizia de a le anula un gol celor de la Poli Iasi in meciul cu FCU Craiova, 1-1, hotarare care a parut a fi eronata pe transmisiunea live a meciului.Marti, in deschiderea etapei 28 din Superliga, FCU Craiova si Poli Iasi au remizat in Banie, 1-1. In minutul 56, moldovenii au punctat prin Kabran, insa reusita a ... citește toată știrea