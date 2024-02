AUDIO "La sfarsitul zilei, duc banii in banca" * Suporterii il acuza de evaziune fiscala pe conducatorul clubului din Superliga: "Ascultati-l cum recunoaste!"

Articol de Daniel Grigore, Bogdan Cioara (Arad) - Publicat marti, 13 februarie 2024, 14:24 / Actualizat marti, 13 februarie 2024 14:47Alexandru Meszar, conducatorul clubului UTA, este acuzat de o parte a fanilor de evaziune fiscala. Ei au publicat o inregistrare audio in care un barbat, despre care sustin ca ar fi Meszar, admite ca "noi, pe abonamente, nu am dat bon niciodata".Continua razboiul intern de la UTA. Luni, in ziua in care asociatia Suporter Club UTA a fost exclusa din conducerea ... citește toată știrea