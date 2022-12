Australian Open 2022, ultimul turneu de simplu pentru o campioana de Grand Slam: "Mereu mi-am imaginat ca asa va fi"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 29 decembrie 2021, 15:59 / Actualizat miercuri, 29 decembrie 2021 15:59Samantha Stosur (37 de ani, 16 WTA) a anuntat ca dupa Australian Open 2022 se va retrage din proba de simplu.Samantha Stosur se va retrage in fata propriilor fani, la Melbourne, in competitia programata intre 17 ianuarie si 30 ianuarie 2022. Campioana de la US Open 2011 va continua in probele de dublu pana la finalul anului.Australian OpenNaomi Osaka, pregatita de Australian Open * ... citeste toata stirea