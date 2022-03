Avancronica play-off-ului Ligii 2 facuta de FRF! Petrolul e vazuta drept favorita sa obtina trofeul de campioana, despre Steaua crede ca va incurca mult calculele echipelor cu drept de promovare. Cum sunt descrise sansele celorlalte patru cluburi

Sezonul regular al Ligii 2 s-a incheiat in weekendul trecut, atunci cand am aflat ultimele doua echipe calificate in play-off. Concordia Chiajna si Unirea Slobozia au obtinut biletele pentru grupa de promovare, alaturandu-se, astfel, celor de la Petrolul Ploiesti, Universitatea Cluj, FC Hermannstadt si Steaua. Trebuie precizat faptul ca dintre acestea sase, Steaua nu poate promova in Liga 1, insa regulamentul FRF nu-i interzice sa evolueze in play-off, turneu format chiar pentru a determina ... citeste toata stirea