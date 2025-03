Avantul Reghin, anunt terifiant despre un fost jucator al sau, implicat intr-un grav accident rutier, care i-a adus amputarea unui picior!

Anunt terifiant al clubului din Liga 3 Avantul Reghin!Echipa din judetul Mures a informat ca un fost jucator al sau, Lorand Dezsi, a suferit un accident rutier grav in Germania, unde e stabilit de mai mult timp, iar in urma acestuia a suferit mai multe fracturi, s-a ales cu picior drept amputat de la genunchi in jos, inca nu este "trezit complet" si are nevoie de ajutor financiar!Lorand Dezsi, fost jucator la Avantul Reghin, a suferit un accident grav si i-a fost amputat piciorul drept! ... citește toată știrea