Avem nevoie de noroc! Stim urnele finale pentru Euro 2024 * Romania poate da peste 2 "balauri"! Cum arata grupa horror si cea accesibila

Articol de Viorel Tudorache - Publicat miercuri, 28 septembrie 2022, 00:20 / Actualizat miercuri, 28 septembrie 2022 00:20In cel mai negru scenariu, Romania poate pica in preliminarii Euro 2024 intr-o grupa cu doua forte mondiale, precum Spania, Olanda, Franta sau Anglia.Nationala Romaniei a retrogradat in Liga C din Nations League, dar a ramas in urna a treia valorica pentru tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2024, eveniment ce va avea loc pe 9 octombrie la Frankfurt.ROMANIA - ... citeste toata stirea